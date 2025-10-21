Nicolas Sarkozy ingresa a prisión

- Publicidad -

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresó hoy a la prisión de La Santé en París para comenzar a cumplir una condena efectiva de cinco años. El Tribunal Penal de París sentenció al ex mandatario de 70 años el pasado 25 de septiembre, tras declararlo culpable de participar en una conspiración criminal vinculada a la presunta financiación libia de su campaña presidencial de 2007, un caso que involucra fondos del fallecido líder Muammar Gaddafi.

Con este ingreso a prisión, Sarkozy se convierte en el primer ex presidente francés de la historia moderna en cumplir una pena de prisión efectiva. La condena fue dictada por el tribunal parisino por los delitos cometidos en el marco de la búsqueda de fondos para su exitosa campaña electoral de hace más de tres lustros, estableciendo un precedente significativo para la justicia francesa frente al poder político.

Durante la mañana del martes, previo a su reclusión, el ex líder conservador denunció lo que calificó como un “escándalo judicial” a través de una publicación en la plataforma de redes sociales X. En su mensaje, Sarkozy se dirigió al pueblo francés asegurando, con la “inquebrantable fuerza” que dijo caracterizarlo, que no era un expresidente quien era encarcelado esa mañana, sino “un hombre inocente“.

A pesar de que el expresidente apeló el veredicto del 25 de septiembre, los jueces ordenaron que la sentencia se ejecutara de manera inmediata. El tribunal justificó la decisión de no esperar el resultado de la apelación alegando la “excepcional gravedad” de los delitos por los cuales fue condenado. Mientras Sarkozy ingresaba al centro penitenciario, su abogado, Christophe Ingrain, confirmó que ya se ha presentado formalmente una solicitud de liberación. (Agencia OPI Santa Cruz)