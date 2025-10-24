Anuncian un caso de hantavirus en Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, confirmó un caso de hantavirus en Corcovado que afecta a una mujer de 30 años y está internada en la Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Esquel.

La ratificación fue anunciada por el laboratorio del Hospital tras el análisis de las muestras recabadas de la paciente.

La sospecha del caso se informó el 17 de octubre y la Secretaría de Salud inició el protocolo de intervención de las medidas epidemiológicas de control e “instrumentó el aislamiento, la asistencia y el seguimiento de los contactos estrechos del caso, resguardando la salud del resto de la población”.

- Publicidad -

Esta semana se iniciaron las actividades de vigilancia y control ambiental.

Desde la cartera sanitaria informó que “la situación epidemiológica actual se mantiene dentro de lo esperado para la época y que se trata del primer caso del año registrado en la localidad de Corcovado”. (Agencia OPI Chubut)