Secuestran más de un kilo de cocaína y armas en allanamientos en Río Gallegos

La Policía de Santa Cruz efectuó diversos allanamientos este viernes por la mañana en la ciudad de Río Gallegos en base al pedido de la Justicia Federal.

Se realizaron 4 procedimientos indicados por el juez Claudio Vázquez y ejecutados por efectivos de la División Narcocriminalidad, Fuerzas Especiales y la Guardia de Infantería en el marco de una causa por tráfico y venta de estupefacientes.

Según las primeras informaciones se secuestró más de un kilo de cocaína, marihuana, armas y municiones.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en Avellaneda y Magallanes, Belgrano y Santiago del Estero, José Ingenieros y Potosí y en Magallanes al 300.

El director de Zona Sur de Investigaciones, Comisario Mayor Luis Poblete informó que “se trabajó en coordinación con Fuerzas Especiales, Guardia de Infantería, División Criminalística, Bomberos, la División Canes Penitenciaria y el cuerpo de cadetes de la tecnicatura de investigaciones, con indicaciones del Juzgado Federal”. (Agencia OPI Santa Cruz)