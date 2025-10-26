Aeropuerto de Río Grande permanecerá cerrado entre enero y abril por obras

- Publicidad -

(OPI TdF) – La terminal aeroportuaria de Río Grande permanecerá inactiva por más de tres meses entre enero y abril de 2026 por obras de modernización previstas por la concesionaria.

De esta manera, advirtieron que aquellos pasajeros que tienen previstos viajes a la ciudad del norte provincial deberán viajar desde Ushuaia o pedir la devolución de sus pasajes.

Las obras se iniciarán el 5 de enero y se espera concluirlas el 15 de abril, la terminal permanecerá inactiva por obras de modernización.

- Publicidad -

El referente turístico Federico Juncos aseguró que “la realidad es que o te vas por Ushuaia o pedís la devolución del dinero, porque el aeropuerto va a estar cerrado y no hay otra alternativa”.

El empresario indicó que el cierre trae aparejadas complicaciones logísticas, aunque señaló que “será para mejor, con un aeropuerto más moderno y mejor equipado”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)