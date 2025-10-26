Caputo garantiza la continuidad del programa económico tras la elección

- Publicidad -

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aseguró que el programa económico del Gobierno se mantendrá “inalterable” a partir de mañana, independientemente del resultado electoral. Tras votar en Palermo, el funcionario garantizó a “los argentinos” la continuidad del esquema de bandas cambiarias y el objetivo “firme” de alcanzar el equilibrio fiscal, buscando disipar la incertidumbre económica.

Ante las consultas sobre cambios poselectorales, Caputo fue categórico: “No, le quiero dar tranquilidad a los argentinos. Así, o sea, no cambia nada, que es el programa económico, no cambia nada”. El ministro sentenció la inamovilidad de la política actual al afirmar: “No se modifica nada, ni el esquema de bandas, ni el objetivo siempre del equilibrio fiscal, ni nada de los objetivos que nos hemos puesto”. Reiteró que el dólar y el esquema cambiario se mantendrán “exactamente igual” y “siempre dentro de las bandas”.

Sin embargo, el ministro de Economía supeditó el desarrollo del país a la aprobación de futuras reformas estructurales, identificando como claves la laboral y la tributaria. “Lo más importante es lograr pasar la reforma laboral y tributaria, porque eso va, como digo, va a generar mucho más trabajo, mejores salarios, y definitivamente la gente es lo que quiere”, sostuvo Caputo.

Sobre la viabilidad política de dichas leyes, el funcionario diferenció la situación actual de la futura composición del Congreso. Caputo manifestó que “el congreso que se viene va a ser para para para nosotros seguro mucho más favorable”, aunque también expresó su deseo de “ojalá también digamos podamos adelantar algo en estos dos meses”.

Consultado sobre la inestabilidad financiera, el ministro evitó dar garantías. “Los mercados siempre hay que ser muy respetuosos, así que no podría decir que se va a terminar la volatilidad o no”, señaló. En cuanto a la conformación de su equipo y cambios en el Gabinete, Caputo indicó que “el presidente decidirá” los eventuales reemplazos, pero insistió en que “lo demás de vuelta no cambia nada” en la dirección económica. Finalmente, sobre su posible asistencia al Congreso para defender el Presupuesto, el ministro declaró: “No, no, no tengo problema, no”. (Agencia OPI Santa Cruz)