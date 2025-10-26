El gran perdedor en Santa Cruz fue el gobierno provincial. El kirchnerismo volvió al ruedo y LLA ganó con Guzmán que festeja la beca política

- Publicidad -

Los resultados de las elecciones legislativas en Santa Cruz, con un 98% al cierre del escrutinio muestra un gran perdedor: Claudio Vidal con su carísimo (para la provincia) candidato Daniel Álvarez quien obtuvo un 15,34% de los votos; el ganador fue Juan Carlos Molina, un kirchnerista acérrimo y dedicado, que obtuvo el 32,07%.

En el segundo lugar quedó La Libertad Avanza con el empleado del PAMI Jairo Guzmán, que nunca soñó con tener el beneficio del voto popular y luego se encolumnó Leonardo Roquel con el 7,78%; el Frente de Izquierda con Gabriela Ance obtuvo el 4,87% y luego siguen Coalición Cívica-ARI con Pedro Muñoz con 3,58%, Jorge Cruz con el 3,35% y finalmente el MAS con 1,25%.

En la provincia de Santa Cruz hubo un Padrón Electoral con 272.000 electores y entre un 65/66% de sufragantes se dieron cita, un porcentaje bastante bajo, dado que se implementaba por primera vez la Boleta Única y luego de ser abolida la Ley de Lemas.

Los diputados que terminan sus mandatos el 10 de diciembre 2025, son Facundo Prades Por Santa Cruz; Gustavo González Unión por la Patria y Roxana Reyes de la UCR. (Agencia OPI Santa Cruz)