Menem admite interna con Santiago Caputo

- Publicidad -

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, admitió la existencia de diferencias con el asesor presidencial Santiago Caputo y pidió evitar que la interna del oficialismo se haga pública. “Algunos le dicen internas. Son diferentes puntos de vistas en cuanto a la misma realidad. No creo que todos pensemos lo mismo de cómo encarar una situación”, sostuvo Menem en declaraciones radiales, ampliando que se trata de “situaciones puntuales de diferencias de criterios“.

El titular de la Cámara baja se mostró autocrítico y dirigió una crítica a Fuerzas del Cielo, la organización que lidera Santiago Caputo, la cual apuntó contra dirigentes del espacio en redes sociales. “La autocrítica trato que sea adentro del vestuario. Salimos a jugar, jugamos todos para el mismo lado”, dijo Menem. Añadió: “Tal vez la autocrítica es que esas diferencias de criterio se dieron a cielo abierto. No está bueno, tenemos cosas para corregir”.

Tras calificar la elección como “exitosa“, Menem destacó la tarea de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el armado electoral. También remarcó la labor de su primo, Eduardo “Lule” Menem, a quien definió como “el brazo ejecutor, encargado del armado artesanal”. Sobre la estrategia, indicó: “Se tomó en el armado una determinación de cómo encarar la política, lo hicimos distrito por distrito, con el mismo sello”.

- Publicidad -

En otro tramo de la entrevista, Martín Menem destacó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, asegurando que apunta a “una mayor flexibilización” y a incrementar el personal registrado. Celebró también la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios del domingo.

Respecto a la reforma laboral, Menem cuestionó la cultura de la estabilidad permanente. “Hay una cultura, de años, de que uno entra un laburo y se piensa que va a quedar toda la vida. La planta permanente…la vida funciona de otra manera. Entras a una empresa, ascendentes, te vas a otro lado”, planteó. Complementó que falta “empezar a dar ese cambio cultural de asumir que uno no va a empezar ni a terminar en el mismo lugar toda la vida“, lo que consideró parte de “una economía más capitalista” que traerá “prosperidad“.

Ante versiones de cambios, Menem reiteró que la Presidencia de la Cámara de Diputados, cargo que ocupa desde diciembre de 2023, le corresponde al oficialismo. Se esperanzó con la nueva composición del bloque libertario, señalando que “el 10 de diciembre empezamos a tallar de nuevo a ver cómo se asignan las comisiones“. Afirmó que La Libertad Avanza (LLA) tendrá “más presencia” y será “un actor importante” a la hora de dictaminar. “No vamos a saber qué hacer con tantos diputados, venimos con mucha escases”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)