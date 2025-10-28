Textil Sueño Fueguino confirma nuevos despidos 

- Publicidad -

(OPI TdF) – La crítica situación que atraviesan las empresas textiles en Tierra del Fuego ante la fuerte caída de las ventas y la apertura de importaciones tiene como desencadenante que la firma Sueño Fueguino S.A anunció el despido de 35 trabajadores.

Ante el contexto económico general y particular del sector textil la firma anunció que “Sueño Fueguino S.A. lamenta informar que debió proceder a la desvinculación de 35 colaboradores. Esta fue una decisión extremadamente difícil, adoptada como última instancia y en estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente”.

“La medida responde a la grave afectación que atraviesa la empresa como consecuencia de la vulneración de derechos adquiridos bajo la Ley 19.640, norma de jerarquía superior que continúa plenamente vigente y que ningún decreto o resolución del Poder Ejecutivo puede modificar o derogar”, señalaron al recordar que el gobierno nacional que conduce Javier Milei firmó el decreto 594/2023 que “vulnera derechos garantizados por la Constitución Nacional y altera el marco legal que dio origen y sustento al desarrollo industrial de Tierra del Fuego”.

Sueño Fueguino S.A. “se verá obligada a efectuar una reducción de su actividad industrial, poniendo en riesgo más de 130 puestos de trabajo adicionales y una trayectoria de más de 40 años de producción ininterrumpida en la provincia”.

“La compañía no desea, bajo ningún aspecto, llegar a esa instancia. Solo aspira a que se respeten sus derechos adquiridos, poder continuar trabajando, generar empleo y seguir contribuyendo al desarrollo productivo de Tierra del Fuego y del país” indicaron.

A su vez, denunciaron que “más de 25 camiones con mercadería terminada permanecen inmovilizados por disposición de la Secretaría de Industria y la Aduana, afectando no solo a la compañía sino también a toda su cadena de valor”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)