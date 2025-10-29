Búsqueda de Kreder y Morales: Rastrillan 15 km cerca de la Ruta 3

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Ministerio de Seguridad y Justicia del Chubut mantiene activo el operativo de búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69. La operación de rastrillaje se concentra en una extensa zona delimitada entre las ciudades de Comodoro Rivadavia y Camarones.

En las tareas más recientes, se cubrieron aproximadamente 15 kilómetros de terreno. El operativo involucra a dieciséis efectivos policiales, contando con la participación de la División Búsqueda de Personas y la División Canes de Comodoro Rivadavia. Se utiliza además un perro adiestrado en RH y se informa de un “amplio despliegue de recursos materiales“.

La estrategia de búsqueda se ha centrado en el sector específico comprendido entre el punto donde fue hallado el vehículo en el que se trasladaba la pareja y la traza de la Ruta Nacional N° 3.

Durante las últimas horas, un grupo de efectivos avanzó en dirección noreste hasta la Ruta Provincial N° 73. Simultáneamente, otro equipo realizó un rastrillaje siguiendo el cañadón por donde corre el Río “La Máquina”, hasta alcanzar la Ruta Provincial N° 1.

Todas las tareas desplegadas en el terreno son supervisadas por el subcomisario Patricio Fabián Rojas, quien se desempeña como Jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut. (Agencia OPI Chubut)