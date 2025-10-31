Reportan decisión de EEUU de atacar bases militares venezolanas

- Publicidad -

La Administración Trump ha tomado la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela, según informaron medios estadounidenses como el Miami Herald y el Wall Street Journal. La operación planeada se enmarca en la siguiente etapa de la campaña de Estados Unidos contra la organización de narcotráfico que denomina “Cartel de los Soles“. Fuentes con conocimiento de la situación, citadas por el Miami Herald, indicaron que el objetivo de los ataques es destruir instalaciones militares utilizadas por dicho cartel.

Estados Unidos sostiene que la organización de narcotráfico está encabezada por el venezolano Nicolás Maduro y dirigida por altos miembros de su régimen. Aunque las fuentes consultadas por los medios se negaron a contestar si Nicolás Maduro es un objetivo específico de la acción militar, una de ellas afirmó que al mandatario le queda poco tiempo.

La ofensiva estadounidense se complementa con una fuerte presión financiera y judicial. Washington duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares. Al anunciar esta medida en agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que aquel “lidera el Cártel de los Soles”. Asimismo, el gobierno estadounidense ofrece 25 millones de dólares por la captura de algunos de sus principales colaboradores.

Entre las figuras clave del régimen que enfrentan cargos de narcotráfico en Estados Unidos se encuentran el ministro del Interior, Diosdado Cabello, señalado como presunto responsable de las operaciones del cartel, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. El informe del Miami Herald sugiere además una posible fractura interna, citando una fuente que advierte que Maduro “pronto podría descubrir que no puede huir del país” y que “hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo“. (Agencia OPI Santa Cruz)