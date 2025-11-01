Arranca la temporada de pesca deportiva en Tierra del Fuego 

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego anunció que este 1° de noviembre se iniciará la temporada de pesca deportiva 2025/2026 y se extenderá hasta el 1° de mayo de 2026.

Así lo ratificó la Resolución N° 276/25 y la secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi sostuvo que “cada año trabajamos junto a las asociaciones de pesca y los pescadores para fortalecer la gestión de los recursos hídricos”.

La funcionaria argumentó que “la pesca deportiva es una práctica muy valorada, pero también una gran responsabilidad para cuidar los ambientes que todos disfrutamos”.

Según el reglamento vigente para la temporada, la pesca solo estará permitida durante las horas diurnas, y bajo las modalidades “Cuchara” o “Spinning” y “Mosca” o “Flycasting”, utilizando los equipos y señuelos autorizados.

El valor de los permisos para residente país será para la temporada completa $70.000; tres días $30.000; un día $20.000; jóvenes de 13 a 17 años $15.000; y sin costo para menores de 12 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

A partir del 1° de marzo de 2026 regirá la devolución obligatoria de todas las capturas, salvo en los sitios con condiciones particulares, y solo se permitirá el sacrificio de un ejemplar por día por pescador hasta esa fecha.

El Sistema de Administración de Permisos de Pesca (SAPTDF) continúa operativo para la obtención digital de los carnets y las reservas de acceso a los sectores habilitados, donde los pescadores deberán tener ante el pedido de la autoridad competente el permiso y DNI presentes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)