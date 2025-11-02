Asumieron nuevos funcionarios en el IDUV y Consejo Agrario

- Publicidad -

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal puso en funciones este viernes a los nuevos titulares del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y el Consejo Agrario Provincial (CAP), junto al nuevo titular de la Secretaría de Estado de Turismo.

Junto al jefe de Gabinete, Daniel Álvarez se puso en funciones a Hugo Garay como presidente del Consejo Agrario Provincial y, a Marcelo De La Torre como presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Garay estuvo designado como Coordinador General de Entes y De la Torre fue el presidente de Distrigas S.A.

Los cambios se sucedieron tras el traspié electoral del 26 de octubre, donde el Frente electoral Por Santa Cruz Provincias Unidas terminó en tercera posición con poco más del 15% de los sufragios.

El gobierno informó que “esta renovación apunta a fortalecer la gestión”. (Agencia OPI Santa Cruz)