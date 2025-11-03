Obras en Garibaldi buscan garantizar la conexión terrestre de Ushuaia

- Publicidad -

(OPI TdF) – Vialidad Nacional inició trabajos de refuerzo estructural en el Paso Garibaldi, intervención clave en la Ruta Nacional N° 3 destinada a contener el asentamiento de la calzada en el sector “Terraza 8“. Las obras, que se ejecutan sin interrumpir el tránsito, buscan asegurar la integridad del único paso terrestre que conecta Ushuaia con el norte de la provincia.

Las tareas comenzaron tras finalizar la veda invernal y se centran en mitigar los riesgos geológicos de una de las zonas más transitadas de Tierra del Fuego. Técnicamente, la intervención incluye la construcción de un muro de contención con gaviones sobre una losa de hormigón, utilizando piedra bola y geotextil para estabilizar el terreno. El objetivo es controlar el asentamiento de la estructura que soporta la ruta en ese punto crítico de la cordillera fueguina.

Paralelamente a la contención del talud, los equipos de Vialidad ejecutaron un desvío del alcantarillado preexistente para prevenir socavaciones por el escurrimiento de agua. Además, se instalaron cordones cuneta en la parte superior de la terraza para mejorar la evacuación de líquidos superficiales, un factor clave en la erosión de la zona. Según el comunicado, las tareas continuarán con relleno y compactación del suelo para prolongar la vida útil de la calzada.

El protagonismo en la difusión de la obra pública nacional recayó en el senador electo Agustín Coto, quien justificó la intervención. “Estos trabajos tan importantes surgen del monitoreo permanente por parte de Vialidad Nacional en las estructuras viales, que incluyen mediciones topográficas, revisiones estructurales y colocación de testigos para verificar posibles movimientos“, detalló Coto. El legislador también valoró la decisión de mantener el flujo vehicular, afirmando que “se permite dar continuidad a la circulación (…) se evitan inconvenientes y molestias al tiempo que se avanza con las obras“.

Si bien el comunicado menciona que estas mejoras se suman a otras “en etapa de planificación“, no se detallaron los costos ni los plazos de finalización de la intervención actual en el Paso Garibaldi. Vialidad Nacional solicitó a los conductores circular con precaución en la zona de obra para permitir el avance de las tareas de refuerzo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)