Milei designa a Guido Giana en el Ministerio de Salud

El Gobierno nacional oficializó este martes el reemplazo en la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, designando al ingeniero Guido Giana en lugar de la doctora María Cecilia Loccisano. La medida fue formalizada mediante el Decreto 783/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Iván Lugones. Giana, descrito como especialista en gestión administrativa, asume sus funciones desde este mismo martes, mientras que Loccisano cesa en el cargo que ocupaba desde hace más de un año.

La doctora Loccisano era la funcionaria responsable de áreas clave dentro de la cartera sanitaria, incluyendo la administración de recursos, la coordinación interna y la gestión presupuestaria del ministerio. El decreto establece su cese de funciones sin detallar motivos explícitos más allá de la designación de su reemplazante. El nombramiento del nuevo secretario se fundamenta legalmente en las competencias atribuidas al poder ejecutivo por el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional.

Fuentes del Ministerio de Salud enmarcaron el cambio como una decisión orientada a “fortalecer la capacidad de gestión y optimizar el uso de los recursos en pos de las políticas sanitarias estratégicas”. Esta justificación se produce en un contexto de declarada “actualización de estructuras y prioridades” dentro de la jurisdicción que conduce Mario Iván Lugones. La designación del ingeniero Giana implica un cambio de perfil profesional al frente de la secretaría encargada de la administración presupuestaria.

Con la publicación del Decreto 783/2025, la designación de Guido Giana y el cese de María Cecilia Loccisano adquirieron vigencia inmediata. La normativa también fue comunicada formalmente a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su correspondiente registro, completando así el trámite administrativo del reemplazo en la Secretaría de Gestión Administrativa. (Agencia OPI Santa Cruz)