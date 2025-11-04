Viaje 14 de Milei a EEUU en medio de cambios en el Ejecutivo

- Publicidad -

El presidente Javier Milei emprenderá mañana su viaje número 14 a los Estados Unidos para participar del America Business Forum en Miami. La partida se concretará luego de que el mandatario tome juramento a las 15 en Casa Rosada al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este viaje se produce en un contexto de cambios en el Poder Ejecutivo, marcados por la renuncia de Guillermo Francos y el reemplazo del ministro del Interior, Lisandro Catalán, por Diego Santilli.

El evento se desarrollará en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y contará con la conducción de Bret Baier, presentador de la cadena Fox News. Según el comunicado oficial del foro, la cumbre de líderes mundiales contará con una lista de oradores que incluye al par de Milei, Donald Trump, a la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y al astro del fútbol argentino, Lionel Messi.

La nómina de participantes confirmados se extiende a Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; la leyenda del tenis Rafael Nadal; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Mientras la Casa Rosada trabaja en la definición de la agenda de reuniones del mandatario, fuentes oficiales descartaron la posibilidad de que Milei concrete un nuevo intercambio informal con el republicano Donald Trump. La cancelación de este encuentro se atribuyó a complicaciones en las agendas de ambos. El viaje presidencial se inicia tras una semana de reestructuración del gabinete, que se precipitó por la renuncia de Guillermo Francos, motivada, según se informó, por “los persistentes trascendidos” sobre su futuro, y que derivó en la designación de Adorni y Santilli. (Agencia OPI Santa Cruz)