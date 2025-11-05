Avión de carga UPS se estrella al despegar de Louisville

- Publicidad -

Un avión de carga de la compañía UPS se estrelló en Louisville, Kentucky, causando la muerte de al menos siete personas y dejando otras 11 heridas. El incidente, ocurrido el martes por la tarde poco después del despegue, generó un incendio de gran magnitud que afectó a múltiples negocios y movilizó una respuesta masiva de los servicios de emergencia. El gobernador Andy Beshear calificó el hecho como una “colisión catastrófica“, advirtiendo que la cifra de víctimas podría aumentar.

La Administración Federal de Aviación (FAA) precisó que el vuelo 2976 de UPS transportaba 38.000 galones de combustible y contaba con tres tripulantes de cabina al momento del siniestro. El impacto ocurrió aproximadamente a las 17:15 hora local, correspondiente a las 22:15 GMT del martes, poco después de que la aeronave despegara del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville.

Las autoridades locales confirmaron que el avión se estrelló cerca del aeropuerto, impactando directamente contra dos negocios y afectando a otras estructuras en la zona. El jefe de Bomberos de Louisville, Brian O’Neill, informó que cientos de efectivos lograron contener casi por completo las llamas en lo que se describió como un “área masiva“. O’Neill añadió que los equipos de rescate continúan buscando posibles víctimas “sector por sector” entre los escombros. Imágenes del lugar mostraron la magnitud del incendio, con una densa columna de humo negro elevándose sobre la zona.

La Administración Federal de Aviación (FAA) comunicó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) será la entidad encargada de dirigir la investigación para determinar las causas del accidente. La NTSB asumirá el liderazgo de las pesquisas sobre el vuelo 2976 y las circunstancias que llevaron a la “colisión catastrófica” descrita por el gobernador Beshear. (Agencia OPI Santa Cruz)