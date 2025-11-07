Gobierno fueguino acusó a Nación de “asfixiar a nuestras empresas”

- Publicidad -

(OPI TdF) – La ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Karina Fernández expresó la preocupación sobre la crítica situación de la industria textil, especialmente en Río Grande.

La funcionaria sostuvo que es una problemática que “se va consolidando” y que los indicadores nacionales “no son alentadores”.

Fernández indicó que el gobierno nacional “la verdad es que están asfixiando a nuestras empresas y con ello a todos los trabajadores. Es uno de los momentos más complejos que hemos vivido a lo largo de la historia”.

La ministra rechazó los alcances del Decreto Nacional 594/2023 que utiliza “valores históricos” para la base imponible y “hace que el beneficio gozado por estas empresas sea extinguible en pocos meses”.

También criticó la “apertura indiscriminada de las importaciones” dado que elimina los “precios de referencia y los productos que ingresan al país declaran valores estimados y pagan menos impuestos, lo que deteriora la competitividad de la industria local”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)