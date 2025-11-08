El Indec reporta una economía con rumbos opuestos

- Publicidad -

La producción industrial y la actividad de la construcción mostraron rumbos opuestos en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Mientras la industria manufacturera registró una caída de 0,7% interanual, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una suba de 6,8% respecto al mismo mes de 2024.

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) también registró una variación negativa de 0,1% con respecto a agosto en la serie desestacionalizada. Sin embargo, el acumulado de enero-septiembre de 2025 aún presenta un incremento de 3,8% interanual. La caída de septiembre fue impulsada por siete de las dieciséis divisiones industriales, destacando bajas en “Productos textiles” (20,5%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (14,0%), “Productos de metal” (11,8%) y “Productos de caucho y plástico” (11,1%).

Por su parte, nueve divisiones mostraron subas interanuales en septiembre. En orden de incidencia, se registraron incrementos en “Sustancias y productos químicos” (2,2%), “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (7,6%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (8,8%) y “Maquinaria y equipo” (4,5%).

En contraste con la industria, la construcción creció 0,9% respecto al mes anterior en la medición desestacionalizada y acumula un aumento de 7,8% en los primeros nueve meses del año. El impulso del sector se verificó en el consumo de insumos, con subas interanuales de 42,9% en mosaicos, 42,0% en artículos sanitarios de cerámica, 27,1% en asfalto y 25,1% en hormigón elaborado.

A pesar del alza en la actividad, los datos de empleo en la construcción presentan matices. Si bien los puestos de trabajo registrados en el sector privado subieron 3,3% interanual en agosto, el acumulado de enero-agosto de 2025 presentó una baja de 0,6% respecto al mismo período del año anterior. La superficie autorizada para obras privadas en 246 municipios registró en agosto una suba de 1,5% interanual, y un acumulado de 7,4% en ocho meses.

Las expectativas del sector para el período octubre-diciembre de 2025 son mayoritariamente de estabilidad. El 67,0% de las empresas de obras privadas y el 64,5% de las de obra pública prevén que el nivel de actividad no cambiará. Solo un 9,7% de las privadas y un 13,3% de las públicas estiman un aumento. Respecto a las necesidades crediticias, 43,7% de las empresas de obra privada y 48,9% de las de obra pública estiman que no variarán; mientras que 34,0% de las privadas y 22,2% de las públicas no toman créditos. (Agencia OPI Santa Cruz)