Caputo busca inversiones en la UIA y empresarios exigen reformas

El ministro de Economía, Luis Caputo, será el primer disertante el próximo jueves en la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), en un encuentro donde buscará incentivar a los hombres de negocios a acelerar inversiones. La exposición de Caputo, pautada para las 9 de la mañana luego del discurso de bienvenida de Martín Cabrales, presidente de la Conferencia, se produce mientras los empresarios esperan definiciones concretas sobre las reformas que tiene en carpeta el Gobierno.

El desafío del gobierno es lograr atraer dólares al país, tanto a través de ingresos financieros como productivos, una estrategia similar a la desplegada la semana pasada con inversores en Estados Unidos. Para ello, Caputo intentará dar garantías a los empresarios de que la macroeconomía permanecerá estable y no habrá más eventos disruptivos como los sucedidos previo a las elecciones.

Sin embargo, el sector empresarial mantiene su foco en conocer los detalles de las reformas laboral y tributaria. Ambos factores son considerados esenciales por los industriales para lograr lo que ellos definen como “nivelar la cancha”. En el frente impositivo, los empresarios apuntan a la diferencia de competitividad, como la expuesta en una reciente comparación viral sobre los impuestos que paga un industrial argentino frente a un paraguayo.

En el mercado de trabajo, emerge una tensión particular. Pese a que la última reforma del Gobierno ya eliminó las multas para las contrataciones en negro y permitió armar programas de cesantías propios, los empresarios no se han adherido a esta última posibilidad. El Gobierno ya comunicó esta herramienta en varias ocasiones, pero los industriales siguen siendo reticentes a formar planes a medida para flexibilizar la contratación de nuevos trabajadores.

El cierre de la jornada de la UIA está previsto con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli. Al momento, no hay confirmación de algún tipo de comunicación por parte del presidente, Javier Milei. (Agencia OPI Santa Cruz)