Cabrales pide modernización laboral para frenar cierre de PyMEs

- Publicidad -

El presidente de la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, Martín Cabrales, definió el contexto actual como un momento bisagra para la economía nacional y proyectó que a partir del próximo 10 de diciembre se abrirá una ventana de oportunidad para ejecutar transformaciones estructurales en el sistema productivo. Durante el desarrollo del evento en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, el dirigente empresarial condicionó el despegue del sector a la concreción de dos ejes centrales que la entidad fabril mantiene en su agenda prioritaria: la modernización de las normativas laborales y una reforma impositiva integral que alivie la presión sobre el capital privado.

En el marco de la conferencia titulada El futuro se produce hoy, que registró un récord de inscriptos y participación joven, el análisis de la conducción industrial se centró en los costos ocultos que erosionan la competitividad. Cabrales advirtió sobre la alta litigiosidad asociada a la normativa vigente, calificándola como un factor determinante que obliga a las Pequeñas y Medianas Empresas a cerrar sus operaciones ante la necesidad de desvincular personal. Según el diagnóstico presentado, el esquema actual no solo perjudica a las compañías, sino que los principales afectados son los propios trabajadores, debido a los niveles de informalidad laboral que el sistema no logra corregir. El objetivo declarado por la UIA es revertir esta dinámica para fomentar la creación genuina de empleo mediante reglas claras.

Respecto a la instrumentación de estas reformas, el sector privado se mantiene a la espera de los detalles técnicos, dado que el Gobierno maneja los proyectos de ley con hermetismo. Si bien trascendieron indicios sobre una posible reducción de tres puntos en las cargas patronales, Cabrales enfatizó la necesidad de analizar el texto completo de la normativa para medir su impacto real en la estructura de costos. La expectativa industrial se posa sobre las definiciones que se darán a conocer en diciembre, las cuales determinarán si se materializan los cambios largamente discutidos en el ámbito fabril.

- Publicidad -

La relación institucional con el Poder Ejecutivo fue descrita bajo una lógica de diálogo permanente, desestimando rumores de tensiones con el presidente Javier Milei o la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Como señal política de acercamiento, se destacó la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, revirtiendo ausencias de ediciones anteriores. En su cierre, Cabrales delineó la postura corporativa del sector: la industria no solicita privilegios ni proteccionismo, sino condiciones de igualdad para competir, posicionándose como la solución a los problemas macroeconómicos del país mediante la articulación de lo público y lo privado. (Agencia OPI Santa Cruz)