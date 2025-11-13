Detienen a dos hombres por agredir y amenazar a un funcionario municipal

- Publicidad -

Dos hombres fueron detenidos por la policía de Santa Cruz acusados de haber agredido y amenazado al secretario de Obras Públicas del municipio de Las Heras, Gabriel Guaitima.

El procedimiento se realizó este martes y se detuvo a Ariel Bilbao y Carlos Roberto “Cali” Centeno, quienes integran el movimiento de desocupados autoconvocados, y están sindicados como los autores de la agresión contra el funcionario municipal.

La agresión se dio en un contexto de protesta de desocupados por puestos laborales frente al municipio local.

Ambos sujetos fueron detenidos en el domicilio de Centeno, y se informó que Bilbao tiene antecedentes en una causa por intento de homicidio.

Según la denuncia policial, las amenazas fueron con un arma de fuego que incluso habrían gatillado sobre el rostro de Guaitimas, y ahora se investigan las imágenes de cámaras de seguridad donde se produjo la agresión.

Los operativos fueron ordenados por el juez Eduardo Quelín, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 de Las Heras.

Entre los elementos que se incautaron se encontró una riñonera, dos teléfonos celulares y durante el procedimiento secuestraron 6,3 gramos de cocaína y dos balanzas de precisión, por lo que se dio intervención a la fiscalía federal de Caleta Olivia. (Agencia OPI Santa Cruz)