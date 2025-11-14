La restauración del procurador general nuevamente a comisiones

- Publicidad -

La Cámara de Diputados de Santa Cruz por mayoría definió la vuelta a comisiones del proyecto que restituye la figura del Procurador General en la provincia, cargo que ocupó el abogado Eduardo Sosa y fue separado del mismo durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Así lo solicitó la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) sobre el proyecto que propone modificaciones a la Ley N° 1600 de Orgánica de la Justicia.

La vuelta a comisiones será “para una revisión técnico-jurídica” a la comisión de Legislación General.

El pedido fue aprobado por 21 votos de los diputados presentes. (Agencia OPI Santa Cruz)