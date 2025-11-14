Presión legislativa para unificar el piso salarial en Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – En una maniobra que busca redefinir la arquitectura salarial de la administración pública fueguina, el bloque de legisladores de Somos Fueguinos (SF), representado por Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen, formalizó una mesa de trabajo técnica con la cúpula de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El encuentro con Carlos Córdoba, Secretario General del gremio, tuvo como eje central el análisis y la viabilidad política de un proyecto de ley para instaurar el “Salario Básico Universal“, una iniciativa que pretende erradicar la histórica dispersión de haberes entre los distintos escalafones estatales.

La propuesta, impulsada por el sindicato con mayor peso territorial en la provincia, apunta directamente a la línea de flotación del actual esquema de liquidación de haberes. Carlos Córdoba fue categórico al señalar que el objetivo es “establecer un piso salarial común” que elimine las asimetrías entre agentes que realizan funciones idénticas pero perciben ingresos dispares. Según el dirigente sindical, la falta de un criterio unificado ha generado que “las inequidades desincentivan la carrera administrativa y fragmentan el sistema salarial“, una crítica velada a la gestión de los recursos humanos en la administración central y los entes autárquicos.

Desde el ámbito legislativo, Raúl Von Der Thusen validó el reclamo gremial ampliando el espectro de la crisis hacia los ejecutivos municipales. El legislador enfatizó que la erosión de los ingresos no es exclusiva de un sector, advirtiendo que “la problemática salarial afecta tanto a la administración provincial como a los municipios y que la pérdida de poder adquisitivo se profundizó con los años“. Para el ex concejal de Ushuaia, “la función pública perdió valor“, y la solución requiere una reingeniería fiscal inmediata: “Es imprescindible reorganizar los recursos del Estado para mejorar los ingresos y las condiciones laborales“, sentenció, poniendo el foco en la distribución presupuestaria.

- Publicidad -

El cierre del encuentro dejó en claro que la oposición buscará capitalizar este reclamo en el recinto. Jorge Lechman vinculó directamente la eficiencia del Estado con la dignidad salarial, advirtiendo que “no podemos hablar de eficiencia si el salario no acompaña“. El parlamentario instó a acelerar los tiempos políticos de esta discusión, afirmando que un básico “ordenado, equivalente y ajustado a la realidad económica” es la base de la estabilidad laboral. “La discusión tiene que darse y tiene que darse ahora“, remató Lechman, marcando la cancha para lo que se prefigura como un intenso debate sobre las cuentas públicas en la Legislatura. (Agencia OPI Tierra del Fuego)