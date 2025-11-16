Impulsan campaña para prevenir la sarna ovina

- Publicidad -

El Consejo Agrario Provincial lanzó una campaña de prevención de la sarna ovina en el periodo post-parto, momento en que las ovejas se agrupan nuevamente para la esquila.

El organismo provincial indicó que en este momento hay una “necesidad de redoblar los controles sanitarios y las acciones preventivas. La movilidad de las cuadrillas de esquila entre distintas provincias, especialmente aquellas con focos activos de sarna ovina, como Chubut y Río Negro, incrementa el riesgo de reintroducción de la enfermedad en la provincia”.

La sarna ovina es una enfermedad causada por un ácaro altamente contagioso que puede transmitirse por contacto directo entre animales o mediante herramientas, ropa, calzado, vehículos o maquinaria contaminada.

“Aún sin signos visibles, el parásito puede desplazarse y afectar rápidamente a toda una majada, provocando pérdidas económicas, caída de lana, lesiones en la piel y malestar general en los animales” señalaron desde el Consejo Agrario.

Por ese motivo, recomendaron seguir con las medidas de bioseguridad dado que “son esenciales para mantener la sanidad provincial”.

Entre los aspectos a considerar señalan que se deberán “desinfectar herramientas de esquila (peines, manijas, utensilios) con productos aprobados por SENASA, como cipermetrina o deltametrina”.

“Lavar ropa y calzado de trabajo con agua muy caliente y jabón, especialmente cuando las cuadrillas provienen de otras provincias” como así también “aplicar tratamientos preventivos a animales de zonas con riesgo, aunque no presenten síntomas”.

El Consejo Agrario también indicó que se debe “capacitar al personal y comparsas de esquila en la detección temprana de signos compatibles con sarna” y “comunicar inmediatamente al SENASA cualquier sospecha o presencia de lesiones, picazón o caída de lana”. (Agencia OPI Santa Cruz)