Gobierno espera un triunfo de Kast en el balotaje de Chile

El Gobierno sigue con atención el proceso electoral en Chile, desarrollado tras la primera vuelta del domingo pasado, y se esperanza en un posible triunfo en el balotaje del candidato derechista José Antonio Kast. El interés del gobierno libertario radica en que una victoria de Kast incremente la cantidad de mandatarios en la región con ese perfil ideológico. Kast obtuvo el 24,32% de los votos y se ubicó segundo, muy cerca de la postulante del Partido Comunista, Jeanette Jara, quien quedó en el primer lugar con el 26,58% de los sufragios.

En ese marco, dejaron trascender que ven a Kast como el que quedó mejor parado para afrontar la segunda vuelta. Dicho balotaje se llevará a cabo en el país trasandino el próximo 14 de diciembre. La elección definirá quién sucederá al actual presidente socialista, Gabriel Boric.

Desde la Casa Rosada señalaron que aguardarán a que se desarrolle el balotaje antes de una intervención oficial. Recién allí intervendrá el presidente Milei para felicitar al ganador, aunque el Gobierno confía en que finalmente será el referente del Partido Republicano chileno quien resulte victorioso.

A pesar de la postura de la cúpula, algunos funcionarios libertarios utilizaron sus redes sociales este domingo para expresar su satisfacción por la performance de Kast en la primera vuelta. Sin embargo, la plana mayor del partido violeta esperará lo que suceda dentro de casi un mes, cuando se defina el resultado final de la elección presidencial chilena. (Agencia OPI Santa Cruz)