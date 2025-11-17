Informe reporta la pérdida de 432 trabajos formales por día

- Publicidad -

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. Esta caída del 2,81% durante los primeros veintiún meses de la gestión de Javier Milei equivale a una reducción de más de 432 trabajadores por día. En el mismo período, también disminuyeron 19.164 empleadores, a un ritmo de casi 30 empresas diarias, según el análisis basado en datos provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social.

El esquema laboral total se contrajo desde 9.857.173 trabajadores en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025. El sector más afectado en términos de pérdida absoluta de puestos fue “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria”, con una reducción de 86.982 trabajadores. Le siguieron “Construcción”, que perdió 76.292 puestos, “Servicios de transporte y almacenamiento” con 59.838 empleos menos, e “Industria manufacturera” con una baja de 55.941 puestos en los veintiún meses del Gobierno libertario.

A nivel relativo, “Construcción” fue el sector con la mayor caída, registrando una baja del 16% en sus trabajadores registrados. “Servicios de transporte y almacenamiento” experimentó una retracción del 11,2% y “Servicios de artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento” una disminución del 7,1% en el mismo período. El paper, que utiliza una metodología cuantitativa para analizar la evolución desde el triunfo de Milei en el balotaje de 2023 frente a Sergio Massa, también detalla la contracción de empleadores, que pasaron de 512.357 a 493.193. El informe del CEPA refleja la “tendencia negativa en el tejido empresarial” durante noviembre 2023-agosto 2025.

El rubro “Servicio de transporte y almacenamiento” fue el más afectado en la pérdida de empleadores, con 4.685 menos entre ese período. Otros sectores con caídas significativas fueron “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” (3.510), “Servicios inmobiliarios” (2.952), “Servicios profesionales, científicos y técnicos” (2.053), “Industria manufacturera” (1.974) y “Construcción” (1.790). Relativamente, “Servicio de transporte y almacenamiento” también lideró la caída de empleadores con un 11,9%, seguido por “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales” (10,8%), “Servicios inmobiliarios” (9,9%) y “Construcción” (8,2%).

El documento del CEPA también expone la variación de empleadores y trabajadores por tamaño de empresa. Las compañías de hasta 500 trabajadores fueron las más afectadas por la gestión libertaria en número de cierres, representando el 99,63% del total de los casos, equivalente a 19.094 empresas menos. En contraste, los empleadores de más de 500 trabajadores explican sólo el 0,37% (70 casos). Sin embargo, en términos relativos, la cantidad de empleadores con más de 500 trabajadores se redujo un 3,88%, mientras que los empleadores con hasta 500 trabajadores disminuyeron un 3,74%.

Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño, se observa que la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de gran porte. Las empresas con más de 500 trabajadores representan el 68,15% de la caída total del empleo, equivalente a 188.525 puestos. En contraste, las empresas con menos de 500 empleados redujeron sus plantillas en 88.099 trabajadores (31,85% del total). Esto representa una reducción del 3,94% del personal en empresas grandes, que pasaron de 4.782.973 a 4.594.448, mientras que en las firmas con hasta 500 empleados la dotación disminuyó un 1,74%, pasando de 5.074.200 a 4.986.101. Desde CEPA indicaron que se desprende un “marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados”. (Agencia OPI Santa Cruz)