Desregulación del mercado de la yerba mate por decreto oficial

El Gobierno nacional eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para determinar el precio de la materia prima que perciben los productores, modificando así la estructura regulatoria del sector. La medida se oficializó este martes mediante la publicación del Decreto N° 812/2025, el cual altera el Decreto Reglamentario N° 1.240/2002 que regía el funcionamiento del organismo, suprimiendo sus potestades de intervención sobre las variables económicas de la actividad.

La Secretaría de Agricultura comunicó que el objetivo de la nueva regulación es impedir la intromisión del organismo en el mercado competitivo y reorientar sus funciones exclusivamente hacia las verificaciones de calidad y la promoción. El texto legal establece prohibiciones explícitas para el INYM: ya no podrá dictar normas ni establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, obstaculicen la iniciativa privada o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda tanto en la producción como en la comercialización de la yerba mate y sus derivados.

En términos operativos, el Ejecutivo instruyó al Instituto a realizar un relevamiento y adecuación de toda su normativa vigente para eliminar cualquier disposición que contradiga los nuevos lineamientos de desregulación. Este proceso de ajuste administrativo deberá completarse en un plazo perentorio de 30 días contados a partir de la entrada en vigencia de la medida, manteniendo el organismo únicamente su rol en la promoción y el control de calidad de los procesos productivos.

Los considerandos del decreto señalan que, si bien el INYM fue creado para fortalecer el desarrollo, la industrialización y el consumo, la modificación responde a una necesidad de modernización para lograr una administración pública basada en la eficiencia y la eficacia. La normativa busca derogar las facultades de intervención sobre la actividad económica bajo la premisa de responder con mayor celeridad a las demandas de la sociedad y evitar la distorsión de los valores de mercado. (Agencia OPI Santa Cruz)