Legisladores fueguinos sesionan luego de 135 días de inactividad en el recinto

(OPI TdF) – Los legisladores fueguinos volverán a reunirse en el recinto de la Cámara de Diputados de Tierra del Fuego luego de 135 días sin actividad parlamentaria.

La última sesión ordinaria se realizó en julio pasado y luego de cuatro meses los legisladores volverán a la sala de debate cuando se encuentren el miércoles 19 de noviembre a partir de las 11 horas.

Así lo informó oficialmente la Legislatura para realizar la cuarta sesión ordinaria del año, tras el último encuentro registrado el 8 de julio.

La convocatoria será desde las 11 horas en el recinto de sesiones ubicado en las calles Yaganes y Héroes de Malvinas de Ushuaia. (Agencia OPI Santa Cruz)