Realizan tareas de mantenimiento en rutas fueguinas

- Publicidad -

(OPI TdF) – Personal de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Tierra del Fuego inició tareas preventivas en distintos sectores de rutas provinciales en la previa de la temporada invernal.

La presidenta de la DPV, Ileana Zarantonello informó que “trabajamos en diferentes frentes antes de la llegada del invierno, con el objetivo de dejar las rutas en condiciones óptimas para un tránsito seguro durante la temporada de mayor exigencia climática”.

Cuadrillas de operarios realizan tareas de bacheo y reparación “en sectores críticos de la Ruta Provincial N°119, en la Reserva Forestal Bombilla. Allí se ha instalado un campamento móvil con maquinaria y personal de guardia permanente, dada la alta demanda de reparaciones”.

- Publicidad -

También se llevan adelante tareas de “ensanche en el sector del mirador ubicado en el km 14, además de reposición de material y repasos significativos para garantizar una transitabilidad segura”.

Otra de los caminos en el cual se está trabajando es en la Ruta Provincial N°7, en la ciudad de Río Grande, incorporada “desde el 2025 al circuito de la red vial. Allí se realizan tareas de repaso, compactación y arreglos de talud y contratalud”.

Zarantonello remarcó que la provincia “trabaja con los recursos disponibles y sabemos que existe la necesidad de intervenir en otras rutas provinciales. Sin embargo, vamos paso a paso, priorizando aquellas que requieren atención inmediata y que nuestros recursos actuales nos permiten reparar. Solicitamos a los usuarios transitar con precaución, dado que en distintos sectores hay personal, camiones y maquinaria trabajando”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)