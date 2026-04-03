Secuestran casi dos kilos de marihuana en un control de rutina en Esquel

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(OPI Chubut) – Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron casi dos kilos de marihuana en un procedimiento realizado en la Ruta Nacional N°40 en cercanías de Esquel.

El procedimiento de control vehicular se realizó en el acceso al aeropuerto de Esquel donde al interceptar un vehículo se realizó una inspección con un perro detector de narcóticos quien dio resultado positivo al hallarse tres bolsas que contenían 1.792,5 gramos de marihuana.

En el operativo permitió secuestrar unos 750.500 pesos en efectivo, un teléfono celular y el vehículo donde se trasladaba la droga.

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Los gendarmes dieron intervención a la Justicia Federal y se comunicó al conductor, un hombre mayor de edad, que quedó a disposición de las autoridades judiciales y luego recuperó la libertad. (Agencia OPI Chubut)