El costo de las Pascuas salta 63 por ciento por la inflación

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La consultora Focus Market registró fuertes aumentos en roscas y pescados durante el inicio de abril. El arbitraje exportador y la suba de insumos fijos licúan los ingresos en un mercado de ventas estancadas.

Las góndolas argentinas exhiben aumentos superiores al 60% en los principales productos de Pascuas. El estancamiento del consumo convive con una leve recuperación que no logra frenar la licuación del poder adquisitivo frente a las nuevas listas de precios.

El informe técnico elaborado por la consultora Focus Market expone que las roscas lideran las remarcaciones. La matriz de costos fijos pulverizó los márgenes y empujó los valores al alza durante el último año.

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Los mostradores reflejan la siguiente actualización nominal para el segmento de panaderías:

Variedad de 500g : subió 63% , al saltar de $8.000 a $13.000 .

: subió , al saltar de a . Variedad de 900g : escaló 52% para alcanzar los $25.000 .

: escaló para alcanzar los . Variedad de 400g: aumentó 47% y cotiza a $5.150.

Damián Di Pace, director de Focus Market, atribuyó la suba a los insumos clave y descartó un shock de demanda. El analista precisó que la harina, los huevos, el azúcar, la crema y el chocolate impactaron directamente en la producción comercial.

Los costos operativos, compuestos por salarios, energía y logística, elevaron el costo unitario ante una menor escala de producción. Los comercios ajustan precios para sostener la rentabilidad en un mercado de ventas débiles.

La categoría de chocolates expone un salto interanual drástico. El paquete de 24 unidades de “mini eggs” registró un alza del 49% tras pasar de $6.690 en 2025 a $9.990 en 2026.

La consultora relevó el resto de la oferta chocolatera con los siguientes incrementos:

Huevo Sorpresa de 150g : 45% .

: . Huevo más chiquito de 17g : 40% .

: . Huevo Sorpresa de 20g : 38% .

: . Huevo negro/blanco de 110g : 28% .

: . Huevo de leche de 55g: 27%.

El mercado también midió el huevo de pascua relleno, un artículo masificado desde la pandemia que incluye base de chocolate y dulce de leche, pasta de avellanas o crema. Este producto escaló 36% al pasar de $22.000 a $29.900.

Di Pace justificó estos valores por el shock previo en el precio internacional del cacao. Durante 2024, problemas climáticos, plagas y una caída productiva en África Occidental alteraron el 60% de la oferta global y llevaron el insumo a máximos récord.

Las cotizaciones internacionales comenzaron a corregir a la baja entre 2025 y 2026 por la mejora en la oferta y las expectativas de superávit. El traslado a los precios minoristas locales mantiene un fuerte rezago y castiga el poder de compra.

El relevamiento incluyó la comercialización de pescado por el alto volumen traccionado durante el Viernes Santo. Las pescaderías expusieron la siguiente variación de precios en las pizarras:

Kilo de calamar: subió 59% (de $7.590 a $11.900 ).

(de a ). Kilo de filet de merluza: aumentó 27% (de $7.190 a $9.120 ).

(de a ). Kilo de milanesa de pescado: registró un 15% (de $13.390 a $11.990 ).

(de a ). 250g de kanikama: incrementó 9% (de $4.790 a $5.200).

El director de Focus Market explicó que el dinamismo exportador del calamar y la firme demanda externa desde China y Europa presionan los valores locales vía arbitraje. Una temporada excepcional en capturas al inicio de 2026 confirma que la remarcación en mostrador responde estrictamente a la tracción externa y a la capacidad de exportación. (Agencia OPI Santa Cruz)