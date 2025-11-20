Por paro de trabajadores legislativos se suspendió sesión ordinaria de Diputados

- Publicidad -

(OPI TdF) – Por el paro de trabajadores nucleados en la Asociación del Personal y Empleados Legislativos (APEL) de Tierra del Fuego se suspendió la sesión ordinaria prevista en la Legislatura provincial.

La medida de fuerza afectó el desarrollo normal de la actividad parlamentaria cuando se iba a concretar la cuarta sesión del año, luego de haber sesionado por última vez el 8 de julio pasado.

De esta forma, más de un centenar de asuntos quedaron sin tratarse y según informó la presidencia de la Cámara de Diputados se inició una negociación con el gremio legislativo para destrabar el conflicto.

- Publicidad -

El encuentro entre las partes no logró alcanzar un acuerdo y se resolvió levantar la sesión, quedando en suspenso sin fecha concreta para un próximo encuentro. (Agencia OPI Tierra del Fuego)