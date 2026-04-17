El Banco Central aplica hoy la normativa para destrabar préstamos

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Con la emisión de la Comunicación “A” 8423, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo la exigencia de efectivo mínimo diario para las entidades financieras. La autoridad monetaria recortó la inmovilización obligatoria de fondos del 75% al 65%.

El organismo argumenta que la decisión busca otorgar mayor liquidez al sistema financiero y fomentar la oferta de préstamos al sector privado. Al exigir menos dinero en reserva obligatoria por jornada, las instituciones retienen más recursos disponibles para volcar al mercado crediticio.

De acuerdo a la documentación financiera oficial, la normativa altera el esquema de respaldo con los siguientes parámetros operativos:

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Reducción de 10 puntos porcentuales en la exigencia del encaje diario.

porcentuales en la exigencia del encaje diario. Eliminación total de las restricciones sobre los plazos de los títulos públicos.

Habilitación para que los bancos utilicen estos bonos estatales en la integración de sus encajes.

El Directorio del BCRA justificó la medida al señalar que la iniciativa intenta “perfeccionar el funcionamiento del mercado monetario y facilitar la transmisión de las señales de política económica“. Los despachos oficiales proyectan que las entidades gestionarán con mayor eficiencia sus excedentes de liquidez para generar mejores condiciones de financiamiento dirigidas a empresas y familias.

La flexibilización monetaria avanza también sobre las barreras del sector agroexportador. El directorio derogó recientemente las normas que limitaban el acceso al crédito subsidiado para productores de soja y trigo. Las autoridades monetarias explicaron la anulación de ese cepo como una maniobra para “eliminar distorsiones regulatorias que afectaban la tasa de interés de los sectores productivos“. (Agencia OPI Santa Cruz)