Internaron a Edmundo González Urrutia en la capital española

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El exiliado Edmundo González Urrutia canceló su participación presencial en el encuentro programado en España. El referente político reportó su ingreso a un centro de salud para evaluar un procedimiento quirúrgico efectuado el mes pasado.

La dirigente María Corina Machado asumirá la conducción exclusiva de la cita pautada para este sábado a las 18.00 hora española (16.00 GMT). La referente pisó el territorio europeo el jueves para iniciar una gira diplomática, según la información del sitio DW.

El candidato de las elecciones de 2024 comunicó su estado clínico a sus seguidores mediante la plataforma X. “Llevo unos días hospitalizado y no lo había anunciado antes porque quería esperar a que María Corina llegara a Madrid“, reconoció el político.

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Ambos referentes compartieron una conversación previa para definir los pasos del espacio que disputó el poder contra Nicolás Maduro. “Hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo“, apuntó el dirigente exiliado sobre su compañera de fórmula.

Múltiples organismos internacionales identifican al opositor como presidente electo de Venezuela. “Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente, la realidad me lo impide“, reconoció González Urrutia.

El autor del texto prometió vigilar la transmisión del evento atento a cada palabra y a cada imagen. “Lo que importa es que yo los seguiré desde donde estoy, como muchos venezolanos“, afirmó mediante su escrito.

Las publicaciones incluyeron un llamado a replicar asambleas “A la venezolana” en Madrid, Miami o Santiago. “Nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno“, advirtió el dirigente sobre el regreso pendiente.

El mensaje final incluyó un pedido de asistencia directa para la militancia radicada en el exterior. “Vayan por los que no podemos, vayan por los que están allá esperándonos en casa. Nota: me disculpo por estar despeinado“, señaló el político. (Agencia OPI Santa Cruz)