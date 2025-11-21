Adorni busca ordenar la gestión y convocó a los ministros

- Publicidad -

Manuel Adorni convocó a una reunión de gabinete ampliada para el miércoles 27 de noviembre tras detectar fallas de comunicación entre los ministerios. El nuevo Jefe de Gabinete dedicó el inicio de su gestión a realizar un diagnóstico de la estructura administrativa y a mantener encuentros individuales con los titulares de las carteras para identificar urgencias.

El relevamiento preliminar expuso tensiones operativas y problemas de articulación entre las nueve áreas de gobierno. La información obtenida por la agencia Noticias Argentinas señala que el funcionario observó disparidades en el funcionamiento interno, donde el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich presenta un mayor ordenamiento frente a otras dependencias que requieren atención prioritaria.

El ministro coordinador busca diferenciar su perfil del de su antecesor, Guillermo Francos, a quien sectores internos cuestionaron por su falta de intervención en el diálogo interministerial pese a su capacidad política. La estrategia de Adorni cuenta con el aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e incluye la sistematización de reuniones de equipo cada 10 días.

- Publicidad -

La agenda inmediata contempla un encuentro pendiente con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para la próxima semana. El objetivo de la Jefatura es concretar una planificación integral de las áreas y diseñar una hoja de ruta tentativa para los dos años restantes de mandato una vez finalizado el diseño de la estructura. (Agencia OPI Santa Cruz)