Nadia Márquez presidirá la Comisión de Acuerdos en el Senado

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El armado oficialista resolvió la sucesión parlamentaria en la Cámara alta para consolidar el control directo de la Casa Rosada sobre la designación de magistrados judiciales y directores del Banco Central.

La senadora nacional Nadia Márquez asumirá la presidencia de la Comisión de Acuerdos por indicación directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según informaron fuentes parlamentarias. La designación cubre la vacante generada tras el fallecimiento del senador riojano Juan Carlos Pagotto y bloquea la intención de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien pretendía ubicar a un legislador de su propio espacio para liderar la estructura encargada de dictaminar sobre magistrados, defensores y directores del Banco Central.

La unción de la legisladora formaliza un nuevo equilibrio de fuerzas en el Senado de la Nación, donde Márquez mantiene rispideces públicas con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y con la propia conducción del bloque oficialista. La senadora, quien asumió en la Cámara de Diputados en diciembre de 2023 y ejerció la secretaría parlamentaria bajo la conducción de Martín Menem, desembarcó en la Cámara alta con el respaldo de la funcionaria de Presidencia para coordinar el trámite de los despachos judiciales.

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El Senado registra la aprobación de más de 170 pliegos impulsados por el Poder Ejecutivo, entre los que figuraron el nombramiento de Carlos Mahiques y las designaciones de los camaristas federales Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, magistrados con competencia en expedientes de corrupción y la denominada megaestafa Libra. La conducción de la comisión interviene de forma directa en el flujo de los expedientes enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el fuero federal y nacional.

El cuerpo legislativo convocó a una audiencia pública este miércoles a las 11:00 horas para evaluar a once candidatos a cargos en el Ministerio Público y el Poder Judicial de la Nación. El temario incluye la postulación de Fernando D’Alessandro para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, la candidatura de Santiago Bahamondes para la Defensoría Pública de Mendoza y la postulación de Arlindo Otto Kurtz para la fiscalía federal en la provincia de Misiones. Asimismo, expondrán los aspirantes a fiscales porteños Eduardo Rocchi, Facundo Soriano, Sebastián Martínez, Gabriel Páramos, Gustavo Amelotti, Alejandra Pérez, María Fernández Rivera, Daniela Part y Susana Marta Pernas. (Agencia OPI Santa Cruz)