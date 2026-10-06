La industria fueguina perdió 3.469 empleos en agosto

- Publicidad -

(OPI TdF) – El relevamiento oficial del Ministerio de Producción confirmó que el subrégimen fabril operó con 6.564 operarios registrados, arrastrado por desplomes de dotación en confección, electrónica y textiles, con la única excepción del plástico.

Un total de 3.469 puestos de trabajo fabriles desaparecieron en Tierra del Fuego al comparar agosto frente al mismo mes de 2025. El Boletín Mensual elaborado por el Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC) contabilizó 6.564 operarios activos en las plantas promovidas por el subrégimen industrial, cifra que representó un retroceso interanual del 34,57% respecto de los 10.033 empleos vigentes el período previo.

La industria electrónica concentró la mayor masa laboral con 5.091 personas en actividad durante agosto. El sector acusó una retracción del 37,7% frente a agosto de 2025 y un descenso del 0,5% respecto de julio, mientras que su volumen productivo sumó 764.867 unidades, nivel que quedó 30,8% por debajo del registro interanual pese a un repunte mensual de 10,7%.

- Publicidad -

El sector confeccionista registró la contracción laboral más severa al operar con 52 trabajadores, lo que marcó una caída interanual del 79,2% y una merma mensual del 51,4%. La producción del rubro totalizó 34.109 unidades y 35.257 kilos, con mermas de 71,1% y 20,7% respectivamente. En el sector textil, las plantas sostuvieron 191 operarios, con una baja interanual del 37,4%, aunque la fabricación alcanzó 188.591 metros lineales con un alza del 2.555,8% interanual.

Las plantas dedicadas a la transformación de plástico constituyeron la única variante con saldo positivo en ocupación al emplear a 653 trabajadores, un incremento interanual del 1,7% y una suba del 1,2% mensual. Dicha recuperación laboral no traccionó la manufactura: las 151,3 millones de unidades elaboradas significaron un declive interanual del 23,3% y un descenso mensual del 11,3%. (Agencia OPI Tierra del Fuego)