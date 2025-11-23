Se implementó la “hora silenciosa” en edificios municipales de Ushuaia

- Publicidad -

(OPI TdF) – El municipio de Ushuaia implementó desde el 19 de noviembre la “Hora Silenciosa” en todos los edificios dependientes de la comuna y se aplicará los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 horas con el objeto de reducir estímulos sensoriales para personas con autismo.

Así se informó oficialmente tras la disposición de la jueza Administrativa Municipal de Faltas, Silvina Oyarzun Santana, quien mediante la resolución N° 376/25 se implementa el programa en todas las reparticiones con atención al público.

Los edificios municipales deberán “adoptar medidas para reducir los estímulos lumínicos y sonoros que puedan generar malestar o dificultades a personas con condición del espectro autista u otras alteraciones del procesamiento sensorial”.



Además, se colocará cartelería informativa en los espacios municipales para notificar a la comunidad sobre el alcance y finalidad de la iniciativa. (Agencia OPI Tierra del Fuego)