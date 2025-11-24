Municipio de Río Turbio moderniza sus sistemas de pago

La Municipalidad de Río Turbio puso en marcha un sistema renovado de consulta y pago de impuestos municipales con el objetivo de “simplificar los trámites, reducir tiempos de espera y brindar más opciones para que cada vecino y vecina pueda cumplir con sus obligaciones de manera rápida y segura”.
La comuna informó que el sistema es parte del proceso de modernización del Estado y permitirán a los contribuyentes consultar o abonar tasas, automotor, comercio y servicios desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
El sistema online “funciona las 24 horas y se utiliza en numerosos municipios del país por su seguridad y confiabilidad. Esta modalidad evita demoras, ofrece múltiples medios de pago y da mayor independencia al contribuyente a la hora de organizar sus trámites”.
Desde la intendencia que conduce Darío Menna indicaron que “el objetivo es que cada contribuyente tenga herramientas claras, accesibles y seguras para cumplir con sus impuestos sin complicaciones. La plataforma online fue diseñada para que cualquier persona pueda usarla sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados”. (Agencia OPI Santa Cruz)
