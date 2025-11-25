Diputados analiza hoy el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

- Publicidad -

La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados se reúne este martes a las 12:00 para analizar el acuerdo de libre comercio firmado entre la Argentina y Estados Unidos. La convocatoria fue impulsada por el bloque de Unión por la Patria con el objetivo de recibir a especialistas y revisar los alcances del tratado bilateral.

El jefe de la bancada opositora, Germán Martínez, argumentó que el convenio debe ser remitido al Congreso para su discusión legislativa. El encuentro tendrá lugar en la Sala 2 del Anexo A y será presidido por el diputado peronista Tomás Ledesma.

El Gobierno nacional presentó el acuerdo como un instrumento para fortalecer los vínculos económicos y estimular nuevas corrientes de inversión. El Ejecutivo enmarcó la firma en la reconfiguración de las cadenas globales de valor promovida por el presidente estadounidense Donald Trump e indicó que la Argentina ingresa a un esquema de preferencias comerciales. (Agencia OPI Santa Cruz)