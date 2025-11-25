La actividad económica desaceleró al 2,4% y condiciona el cierre del año

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer hoy el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, dato que cerrará las cifras del tercer trimestre del año en un contexto de desaceleración. Los registros previos marcaron una tendencia a la baja, con un crecimiento del 3,1% interanual en julio y un 2,4% en agosto, cifras inferiores al 6,2% registrado en junio y lejos del 6,3% que alcanzó el Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre.

La desaceleración de la actividad acumula un alza del 5,2% en los primeros ocho meses del año. Este freno en el ritmo de expansión obligó a corregir las estimaciones macroeconómicas: la proyección de crecimiento para 2025, calculada inicialmente “por encima de 5%“, se recortó en las últimas semanas al 4%. Los analistas prevén que el porcentaje acumulado “se irá moderando hasta fin de año“, confirmando que la economía no logra afianzar su expansión.

Técnicamente, la merma en los índices de julio y agosto responde a una “base de comparación más amplia” establecida en el segundo semestre de 2024, momento en que la economía había comenzado a repuntar. Si bien el PIB creció 5,8% en el primer trimestre y 6,3% en el segundo, el mercado espera “un porcentaje menor para el tercero” una vez que el organismo estadístico oficialice los datos de septiembre.

En el plano político, los datos de julio y agosto se vincularon inicialmente a la “mala performance de La Libertad Avanza” en la elección distrital de la provincia de Buenos Aires realizada en septiembre. Sin embargo, esta lectura fue “refutada por la victoria que obtuvo el oficialismo” en los comicios nacionales de octubre, desvinculando parcialmente el resultado electoral de la curva descendente que muestra el indicador de actividad. (Agencia OPI Santa Cruz)