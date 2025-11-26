Adorni debutó en el Consejo de Mayo con trabas en la reforma laboral

- Publicidad -

El jefe de Gabinete Manuel Adorni debutó en la coordinación del Consejo de Mayo con el objetivo de materializar los diez puntos del pacto firmado en Tucumán, aunque la sesión enfrentó trabas inmediatas por la discusión de la reforma laboral. La reunión se desarrolla bajo la presión del calendario, ya que se trata formalmente del último encuentro antes del 15 de diciembre, fecha límite establecida para la presentación de los proyectos de ley.

La tensión política se centró en la postura de la Confederación General del Trabajo (CGT). El representante sindical anticipó su disconformidad antes de ingresar al Salón de los Escudos y advirtió que el sector gremial solo aceptará una modernización laboral que no implique la pérdida de derechos adquiridos.

Fuentes cercanas a la negociación indicaron que el documento final podría excluir temas estructurales pese a figurar en el acuerdo original. La rediscusión de la coparticipación federal y la reforma previsional, correspondientes a los puntos 5 y 9 del Pacto de Mayo, no formaron parte del temario actual y quedarían fuera del paquete legislativo que se elevará al Congreso.

- Publicidad -

La mesa de trabajo reunió al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger por el Ejecutivo, al gobernador Alfredo Cornejo por las provincias y a los legisladores Carolina Losada y Cristian Ritondo. El sector privado estuvo representado por Martín Rappallini de la UIA y Gerardo Martínez de la UOCRA, quienes debaten el contenido de los borradores bajo estricta reserva. (Agencia OPI Santa Cruz)