Más de 300 casos de sífilis en Tierra del Fuego

(OPI TdF) – El Sistema Nacional de Vigilancia consta con 308 casos de sífilis detectados en Tierra del Fuego durante las 44 semanas epidemiológicas de este año.

La cifra representa un incremento del 57% respecto del mismo período de 2024.

Las autoridades sanitarias señalaron que se debe utilizar preservativo durante las relaciones sexuales como medida preventiva de las Enfermedades de Transmisión Sexual.

Tierra del Fuego registra una de las tasas más altas en relación con los habitantes: la tasa es de 187,3 casos por 100 mil habitantes.

Por provincia se destacan Neuquén (110%), Entre Ríos (72%), y Tierra del Fuego (57%) con mayor aumento porcentual interanual en sus tasas.

La mayor carga de enfermedad se concentra en personas de entre 15 a 39 años representando un 76% del total de casos.

En segundo lugar, el grupo de 30 a 34 años presentó también una carga elevada con una tasa general de 146,7 por 100.000 habitantes.

A partir de los 40 años, se registra un descenso progresivo en las tasas de notificación, patrón que fue más marcado en mujeres.

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum y ocurre principalmente por contacto directo con lesiones infecciosas durante relaciones sexuales sin protección —anales, vaginales u orales— y, en menor medida, por vía transplacentaria o transfusión sanguínea.

La enfermedad evoluciona por estadios clínicos (primaria, secundaria, latente y terciaria), y presenta alta transmisibilidad en sus fases iniciales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)