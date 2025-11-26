Rusia y Ucrania negocian en Abu Dabi ante visita de enviados de EEUU

- Publicidad -

Representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos mantuvieron reuniones en Abu Dabi, según confirmó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. Durante estos encuentros en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, si bien el plan de paz para Ucrania fue transmitido a Moscú, el funcionario aclaró que el documento no se discutió en detalle en esta instancia. La administración rusa señaló que observa con buenos ojos partes de la propuesta estadounidense, aunque advirtió que ciertos aspectos del texto requieren un debate especial y pormenorizado entre expertos antes de avanzar hacia una resolución definitiva.

En el marco de estas negociaciones, el Kremlin ratificó que una delegación de Estados Unidos viajará a Moscú la próxima semana para debatir formalmente el plan de paz. El grupo estará encabezado por Steve Witkoff, enviado especial del presidente Donald Trump, junto a otros altos cargos de la administración estadounidense vinculados a los asuntos ucranianos. Ushakov confirmó la existencia de un acuerdo preliminar para concretar esta visita, la cual responde a una orden directa de Trump con la expectativa de cerrar un acuerdo sobre la crisis. El mandatario norteamericano estableció que solo se reunirá con Vladimir Putin y Volodímir Zelenski cuando el pacto sea definitivo o se encuentre en su fase final.

La gestión diplomática actual se desarrolla sobre la base de un plan de 28 puntos presentado por Estados Unidos la semana pasada. Previo a los contactos en Abu Dabi, el documento fue objeto de debate el domingo en Ginebra entre representantes estadounidenses, ucranianos y de varios países europeos. Asimismo, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, sostuvo conversaciones con funcionarios rusos el lunes y martes sobre el borrador del plan, intensificando la frecuencia de los intercambios bilaterales directos entre las potencias involucraddas.

A pesar de la participación internacional en las discusiones previas, la postura rusa marcó una clara delimitación respecto a los actores involucrados en la resolución del conflicto. El asesor presidencial Ushakov calificó la interferencia de Europa en el proceso de paz como completamente innecesaria. Esta declaración subraya la intención de Moscú de focalizar la negociación en los canales abiertos con Washington y Kiev, desestimando la mediación del bloque europeo en la implementación de la propuesta impulsada por la administración de Trump. (Agencia OPI Santa Cruz)