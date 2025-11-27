Sáenz recibe a gobernadores para ampliar Innovación Federal

- Publicidad -

Gobernadores de las provincias del norte se reúnen hoy en la Casa de Salta para negociar la conformación de un nuevo interbloque en la Cámara de Diputados. La gestión encabezada por el mandatario salteño Gustavo Sáenz busca integrar al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, a la estructura de Innovación Federal. El movimiento político pone en riesgo la condición de primera minoría de Unión por la Patria, que podría reducirse a 93 legisladores.

La cumbre se desarrolla en la sede de Roque Sáenz Peña 933 con la participación prevista de Osvaldo Jaldo de Tucumán, Hugo Passalacqua de Misiones y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. El objetivo central es articular una tercera fuerza parlamentaria que influya en la paridad existente entre La Libertad Avanza y el peronismo. Los mandatarios de Salta y Misiones intentan elevar su representación actual de siete bancas a un número cercano a los 18 escaños.

La ingeniería legislativa proyectada contempla la suma de cuatro diputados por Catamarca, tres por Tucumán, uno por Neuquén y dos del MID. La incorporación de Jalil resulta determinante para la concreción de este esquema de poder regional. Fuentes parlamentarias señalan, sin embargo, la dificultad de integrar a Gerardo Zamora en este armado conjunto, ya que el santiagueño priorizaría un bloque propio en caso de abandonar la bancada peronista. (Agencia OPI Santa Cruz)