El recorte de empleo privado fue seis veces mayor al público

Un informe técnico del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA cuantificó en 13.100 la baja de puestos laborales totales durante el mes de agosto. El desglose de los datos confirma que el ajuste recayó mayoritariamente sobre el capital privado, sector que eliminó 10.600 posiciones formales. Esta cifra resulta seis veces superior a las 1.700 desvinculaciones ejecutadas en la administración pública durante el mismo período.

El relevamiento indica que el empleo asalariado formal mantiene una curva descendente ininterrumpida desde el mes de mayo. La disparidad entre los sectores expone que la contracción afecta principalmente a las empresas en un contexto de estancamiento, mientras que el rubro de casas particulares se mantuvo como el único segmento estable.

En materia de ingresos, el estudio calcula un deterioro del 35% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en términos reales entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Los técnicos del IIEP señalan que el poder de compra actual se ubica en valores inferiores a los registrados en 2001, previo a la salida de la convertibilidad. El valor presente equivale a solo un 36% del máximo de la serie histórica medido en septiembre de 2011, lo que representa una erosión del 64% sobre el salario.

La pérdida de valor adquisitivo aceleró su dinámica en el último cuatrimestre reportado. Los datos muestran variaciones negativas de 0,5% en julio y agosto, que se profundizaron al 2,0% en septiembre y al 2,3% en octubre. Esta secuencia consolida la tendencia decreciente iniciada tras la aceleración inflacionaria de finales de 2023. (Agencia OPI Santa Cruz)