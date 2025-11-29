Torres acuerda con Aluar la construcción de escuelas para 2027

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres formalizó en Puerto Madryn un acuerdo de cooperación público-privada con la empresa ALUAR y el municipio local para la construcción de un complejo educativo en el Barrio Perón, cuya operatividad plena recién se proyecta para el ciclo lectivo 2027. La iniciativa, presentada como un modelo de gestión innovador, implica que el Estado provincial delega la ejecución de la infraestructura escolar en el sector privado a través de la Fundación Aurora, mientras que la administración y el personal docente quedarán bajo la órbita del Ministerio de Educación.

El proyecto establece una división de responsabilidades donde la firma presidida por Javier Madanes Quintanilla financiará y ejecutará la obra edilicia bajo estándares de sostenibilidad para luego donarla al municipio. La administración local, a cargo del intendente Gustavo Sastre, deberá asumir el mantenimiento ordinario del edificio y garantizar obras complementarias de accesibilidad y servicios en la zona. Por su parte, la Provincia se limitará a aprobar los proyectos pedagógicos, proveer el equipamiento y pagar los sueldos del personal docente y no docente una vez finalizada la construcción.

Durante el anuncio, Torres justificó la necesidad de este esquema mixto aludiendo a la crisis del sistema, calificando la situación heredada como una tragedia educativa con métricas que indicaban alumnos de cuarto grado sin alfabetización básica. El mandatario señaló que garantizar los 190 días de clase ya no resulta suficiente y vinculó la nueva infraestructura a la necesidad de adaptar la formación a un mercado laboral competitivo. El acuerdo incluye la conformación de una Comisión Tripartita de Seguimiento para supervisar el avance de las etapas de ejecución.

Desde el sector empresarial, Madanes Quintanilla vinculó la inversión a una estrategia de largo plazo para asegurar el desarrollo de capital humano que pueda integrarse al sector productivo en el futuro. El empresario remarcó que ninguna actividad privada es exitosa sin los pilares de salud y educación, y definió el aporte de la compañía como un acto de altruismo con expectativa de recompensa en las generaciones futuras. El ministro José Luis Punta confirmó que la participación de ALUAR en lo que denominó la reconstrucción del sistema educativo ya se había gestado antes de la asunción del actual gobierno. (Agencia OPI Chubut)