Comodoro Rivadavia tendrá servicio de guardavidas desde diciembre

(OPI Chubut) – El municipio de Comodoro Rivadavia anunció que la ciudad contará con el servicio de guardavidas desde el 1° de diciembre que se extenderá por toda la zona costanera céntrica, Km. 3, Km. 4, Km. 5, Restinga Alí y Caleta Cordova.

La medida contempla el recorrido preventivo en otras playas de la zona sur.

El titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez afirmó que “los equipos ya están armados, a cargo de Martín Guricich, director de Deportes, y de Flavio Benítez, quien coordina y sigue el servicio desde el área”.

El funcionario aseguró que “como marca la ordenanza municipal, desde el 1° de diciembre tenemos que contar con el servicio dentro de las playas habilitadas”.

“Son 80 guardavidas con todo el servicio completo. Se cubrirán los natatorios de la ciudad igual y habrá un sistema de rotación con los nuevos guardavidas para que los equipos estén completos y para que el servicio de seguridad en las playas se brinde en forma correcta”, detalló Martínez. (Agencia OPI Chubut)