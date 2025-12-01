ARCA elevó el piso de impuestos internos a autos a $74 millones

- Publicidad -

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó en $74.314.009,43 el nuevo piso a partir del cual los vehículos 0 km tributarán impuestos internos desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026. La medida administrativa representa un ajuste nominal del 17,65% respecto al tope anterior de $63.166.936,50, ampliando la franja de exención fiscal para automóviles, motos y vehículos preparados para acampar, aunque la incidencia real en el precio de venta al público quedó sujeta a la decisión comercial de las terminales automotrices frente a la devaluación acumulada.

El esquema tributario vigente aplica una alícuota nominal del 18% que, al calcularse sobre el propio monto del impuesto, genera una tasa efectiva del 21,95%. Bajo la normativa previa que rigió hasta el 30 de noviembre, el precio de venta al público tope para evitar el gravamen rondaba los $85.600.000. Con la actualización oficializada por el organismo recaudador, el nuevo límite de venta al público para unidades exentas asciende a aproximadamente $102.600.000.

El análisis técnico proyectado por el tributarista Sebastián Domínguez indica que la modificación fiscal habilita una reducción teórica en el precio final de hasta $16.311.923. Este cálculo surge de la diferencia entre un vehículo que pagaba el impuesto y que, tras la actualización de la base imponible, deja de estar alcanzado. En términos porcentuales, si las automotrices mantienen el precio neto de fábrica y el margen del concesionario, la baja del valor en lista sería del 13,71%.

Sin embargo, el traslado de este beneficio fiscal al consumidor no está garantizado. El mercado automotor arrastra un retraso en la actualización de precios debido a que las terminales “congelaron” valores de ciertos modelos para evitar que cayeran en la escala del impuesto interno bajo el tope anterior. Ante el nuevo escenario, las empresas podrían optar por no aplicar la rebaja o hacerlo en una proporción menor para compensar la pérdida de rentabilidad generada por la devaluación del peso y el aumento de costos de producción en los últimos meses. (Agencia OPI Santa Cruz)