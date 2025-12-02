Este martes ADOSAC define si reactiva el conflicto por reclamo salarial

- Publicidad -

El gremio docente ADOSAC anunció que este martes 2 definirá en el Congreso Extraordinario a realizarse en Comandante Luis Piedra Buena, los pasos a seguir ante las negociaciones en el ámbito de la conciliación obligatoria dispuesta entre el gremio y el Consejo Provincial de Educación.

Allí se llevarán los mandatos de las asambleas locales para analizar si se reactiva el conflicto salarial y laboral que se mantiene con el gobierno provincial.

El anuncio de descuentos de salarios por las medidas de fuerza realizadas durante el mes de octubre podría indicar el reinicio de una escalada en el conflicto que mantuvo varios días de huelga durante el ciclo lectivo.

ADOSAC insistirá que hay “una clara voluntad de diálogo, al haber participado de todas las instancias de negociación”.

A su vez, dejarán asentado que la intención es “es defender cada puesto laboral del sector, lograr una mejora salarial real que incluya recomposición y cláusula gatillo para 2026, y garantizar que los salarios docentes se ubiquen por encima de la línea de pobreza cubriendo la canasta básica total”.

El gremio insiste que el Consejo Provincial de Educación no tiene respuestas a los reclamos y alertan que peligra el inicio de clases durante el ciclo lectivo 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)